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Кулеба заявил об отказе Киева заключать с Москвой подобие Минских соглашений

Политика
Кулеба заявил об отказе Киева заключать с Москвой подобие Минских соглашений

Киев не будет подписывать с Москвой мирное соглашение, подобное минским договоренностям. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба для Politico.

Он добавил, что ошибки Минских соглашений должны показать, как «не надо вести переговоры с Россией». Разработчики договоренностей считали, что конфликт затухнет, если снизить интенсивность боевых действий. Однако это была ошибка.

Кулеба считает, что новые договоренности приведут к «еще более кровопролитной войне». Он добавил, что украинские партнеры должны оказать на Россию давление, чтобы она пошла на уступки в вопросе возможного мирного диалога.

#минские договоренности #украинский кризис #кулеба