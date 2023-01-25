Кулеба заявил об отказе Киева заключать с Москвой подобие Минских соглашений

Киев не будет подписывать с Москвой мирное соглашение, подобное минским договоренностям. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба для Politico.
Он добавил, что ошибки Минских соглашений должны показать, как «не надо вести переговоры с Россией». Разработчики договоренностей считали, что конфликт затухнет, если снизить интенсивность боевых действий. Однако это была ошибка.
Кулеба считает, что новые договоренности приведут к «еще более кровопролитной войне». Он добавил, что украинские партнеры должны оказать на Россию давление, чтобы она пошла на уступки в вопросе возможного мирного диалога.