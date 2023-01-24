Ищенко рассказал, как США будут втягивать Польшу в военный конфликт на Украине

Второй сценарий пойдет в дело, если украинский фронт обрушиться в ближайшие недели, добавил Ищенко. В этом случае американцы будут заставлять Варшаву послать польскую армию на украинско-белорусскую границу и на территорию Западной Украины, чтобы остатки боеспособных частей ВСУ бросить на оборону Киева и на защиту путей коммуникации с Западом.