Ищенко рассказал, как США будут втягивать Польшу в военный конфликт на Украине

Соединенные Штаты подготовили несколько сценариев, которые они намерены претворять в жизнь в зависимости от того, какой поворот примут события на Украине.
Об этом в материале для информационного портала «Военное дело» пишет политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.
По его словам, первый сценарий США будет реализован в том случае, если украинские вооруженные силы смогут до наступления весны стабилизировать фронт.
«Тогда в марте—апреле начинаются более-менее массированные поставки тяжелых вооружений. Меньше, чем в прошлом году, но достаточные для того, чтобы укрепить маневренную оборону ВСУ с задачей максимально изматывая российские войска обороняться с мая по сентябрь, медленно отступая к Днепру, оставляя за собой выжженную землю», – считает Ищенко.
Одновременно с поставками ВСУ тяжелых вооружений, по словам эксперта, Вашингтон усилит давление на Польшу, чтобы заставить ее начать воевать на стороне Украины.
Второй сценарий пойдет в дело, если украинский фронт обрушиться в ближайшие недели, добавил Ищенко. В этом случае американцы будут заставлять Варшаву послать польскую армию на украинско-белорусскую границу и на территорию Западной Украины, чтобы остатки боеспособных частей ВСУ бросить на оборону Киева и на защиту путей коммуникации с Западом.
«В таком случае США постараются спровоцировать военное столкновение России с Польшей. Если им это удастся, то помощь оружием и деньгами будет получать уже Польша, и она же будет выполнять функцию Украины — официально представлять Запад на фронте горячей войны, являющейся одним из элементов войны с Россией на истощение», – предсказал политолог.
А если Соединенные Штаты не смогут заставить Польшу воевать с Россией на территории Украины, они бросят киевский режим на произвол судьбы и сосредоточат усилия на противостоянии с Москвой в информационно-дипломатическом поле.
Но и тогда Вашингтон не оставит попыток организовать где-нибудь новую провокацию, чтобы втянуть Россию в военный конфликт еще с кем-нибудь.
А на то, чтобы преодолеть нынешний геополитический кризис добавил Ищенко в заключение, уйдут годы или даже десятилетия, в течение которых будет происходить полное экономическое, политическое, дипломатическое и информационное вытеснение США из Европы.