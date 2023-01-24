Политолог Кортунов предрек серьезные последствия для Арестовича из-за его заявлений

Раскритиковавшего политику Киева экс-советника Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича могут ждать серьезные репрессии. Об этом «Ленте.ру» заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Из-за своей страсти к эпатажу Арестович может говорить такие слова, которые кажутся «диссидентскими», но привлекают к нему внимание. Однако неосторожные заявления способны инициировать определенные последствия для политика.
Кортунов утверждает, что Арестовича будут обвинять в предательстве. Украинский политик уже не сможет вписаться в нынешнюю команду Зеленского.