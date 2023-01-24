«Неприятная картина». Западные компании передумали покидать РФ, несмотря на санкции

Несмотря на многочисленные санкции Запада в отношении Москвы, американские и европейские корпорации не спешат избавляться от российских активов и окончательно покидать страну. По данным исследования швейцарского университета Санкт-Галлена, после начала спецоперации свой бизнес в РФ закрыли не более 9% иностранных предприятий.
Выяснилось, что далеко не все готовы жертвовать прибылью ради поддержания общего антироссийского курса — в том числе и по этой причине запущенная США и ЕС санкционная кампания не нанесла Москве того экономического ущерба, на который первоначально рассчитывали недружественные государства, отметили эксперты издания Baltnews.
Аналитики согласились, что некоторые западные компании действительно ушли из РФ, в частности, крупнейший автогигант Stellantis, мебельная фабрика IKEA, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's и другие. Но были и случаи, когда предприятия якобы заявляли о спешном закрытии своего производства в стране, но после этого возвращались.
В пример эксперты привели французскую косметическую компанию L'Occitane, в апреле прошлого года приостановившую интернет-торговлю в России, но уже в июне возобновившую работу под другим названием. Весной вновь стал функционировать польский производитель одежды LPP, владеющий пятью брендами. Нефтегазовая компания Shell поступила иным образом: в мае ее руководители продали российскую «дочку» ЛУКОЙЛ, а в июне заправки начали работать под финским брендом Teboil.
В швейцарском университете Санкт-Галлена констатируют, что в реальности Россию покинуло гораздо меньше организаций, нежели предполагают на Западе — не более 9%. Судя по всему, для иностранных политиков результаты такого исследования станут «настоящим ударом», ведь они опровергают известный тезис о том, что Москва якобы находится в изоляции.
«Сейчас политики ЕС и США уже понимают, что санкции не сыграли решающего значения и не выполнили целей, которые ставили страны Запада. Теперь стало очевидным, что все их усилия в большей степени были бесполезными. <…> Сомневаюсь, что сейчас они будут вводить дополнительно ограничение по работе своих компаний», — цитирует Baltnews главу Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова.
Примечательно, что менее активно покидает РФ европейский бизнес: так, если в апреле в нашей стране насчитывалось 2,4 тыс. дочерних компаний, принадлежащих предприятиям из ЕС и государств-членов G7, то к ноябрю прошлого года это число уменьшилось лишь на 120 организаций. Эксперты объясняют это более тесными экономическими отношениями и географией.
«Если же подвести своеобразный итог ухода западных компаний из России, то картина для Запада получается очень неприятная. Эти 8,5% корпораций, покинувших российский рынок, не составляют весомую долю западных инвестиций в РФ. На те компании, которые свернули свою деятельность в стране, приходится всего 6,5% всей валовой прибыли», — резюмировали авторы статьи.
Ранее агентство Reuters сообщило, что крупнейшая в мире нефтесервисная компания из США Schlumberger осталась в России и увеличивает выручку, несмотря на формальный уход западного бизнеса. Подробнее читайте в нашей статье.