«Неприятная картина». Западные компании передумали покидать РФ, несмотря на санкции

Примечательно, что менее активно покидает РФ европейский бизнес: так, если в апреле в нашей стране насчитывалось 2,4 тыс. дочерних компаний, принадлежащих предприятиям из ЕС и государств-членов G7, то к ноябрю прошлого года это число уменьшилось лишь на 120 организаций. Эксперты объясняют это более тесными экономическими отношениями и географией.