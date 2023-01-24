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В минобороны ФРГ заявили об отсутствии в НАТО разногласий по вопросу поставок танков Украине

Армия
В минобороны ФРГ заявили об отсутствии в НАТО разногласий по вопросу поставок танков Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал ошибочным ощущение противоречий среди стран НАТО, возникших из-за вопроса поставок на Украину танков западного производства.

В то же время он признал существование процессов, которые члены Североатлантического альянса ведут «различным образом», а также случаев, когда страны «очень настойчиво выдвигают свои требования».

«И это тоже нормально», — сказал чиновник.

Ранее стало известно, что Польша направила в Германию запрос о реэкспорте на Украину немецких танков Leopard. Берлин пока не дал на него официального ответа.

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