В минобороны ФРГ заявили об отсутствии в НАТО разногласий по вопросу поставок танков Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал ошибочным ощущение противоречий среди стран НАТО, возникших из-за вопроса поставок на Украину танков западного производства.
В то же время он признал существование процессов, которые члены Североатлантического альянса ведут «различным образом», а также случаев, когда страны «очень настойчиво выдвигают свои требования».
«И это тоже нормально», — сказал чиновник.
Ранее стало известно, что Польша направила в Германию запрос о реэкспорте на Украину немецких танков Leopard. Берлин пока не дал на него официального ответа.