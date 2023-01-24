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Путин объяснил, почему западным СМИ не удается «оболванить» большинство россиян

Общество
Путин объяснил, почему западным СМИ не удается «оболванить» большинство россиян

Характер россиян защищает их от попыток «оболвания» со стороны западных СМИ, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

Высказываясь об информационной войне Запада против России, глава государства обратил внимание, что большинство жителей не поддается на иностранную пропаганду благодаря своему характеру. С ним согласился и Вячеслав Гладков. По словам губернатора, в первые месяцы россияне еще не были подготовлены к множественным фейкам, однако теперь они понимают, как отличить правду от лжи.

Открытая часть встречи с губернатором прифронтовой Белгородской области заняла 33 минуты — она стала самой длительной за последние годы. Как уточнили в Кремле, на встрече обсуждалось развитие региона. При этом особое внимание уделялось вопросам обеспечения безопасности.

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