Путин объяснил, почему западным СМИ не удается «оболванить» большинство россиян

Высказываясь об информационной войне Запада против России, глава государства обратил внимание, что большинство жителей не поддается на иностранную пропаганду благодаря своему характеру. С ним согласился и Вячеслав Гладков. По словам губернатора, в первые месяцы россияне еще не были подготовлены к множественным фейкам, однако теперь они понимают, как отличить правду от лжи.