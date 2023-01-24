Путин объяснил, почему западным СМИ не удается «оболванить» большинство россиян

Характер россиян защищает их от попыток «оболвания» со стороны западных СМИ, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.
Высказываясь об информационной войне Запада против России, глава государства обратил внимание, что большинство жителей не поддается на иностранную пропаганду благодаря своему характеру. С ним согласился и Вячеслав Гладков. По словам губернатора, в первые месяцы россияне еще не были подготовлены к множественным фейкам, однако теперь они понимают, как отличить правду от лжи.
Открытая часть встречи с губернатором прифронтовой Белгородской области заняла 33 минуты — она стала самой длительной за последние годы. Как уточнили в Кремле, на встрече обсуждалось развитие региона. При этом особое внимание уделялось вопросам обеспечения безопасности.