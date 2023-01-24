Sohu: спуск на воду ледокола «Якутия» показал мощь России и стал сигналом Западу

Спуск на воду нового атомного ледокола «Якутия» продемонстрировал мощь России и привлек к себе широкое внимание со стороны внешнего мира. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.
В конце ноября прошлого года президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду «Якутии» — нового универсального атомного ледокола проекта 22220, который строится по заказу Росатома и считается самым большим и мощным в мире. Длина корабля достигает 170 метров, на нем установлены два ядерных реактора, электродвигатели и носовой главный распределительный щит.
«Суда такого высокого ледового класса имеют для нас стратегическое значение. Они нужны для изучения и освоения Арктики, для обеспечения безопасного, устойчивого судоходства в данном регионе, для увеличения перевозок по Северному морскому пути», — заявил Путин, подчеркнув, что «Якутию» передадут российскому флоту в конце 2024 года.
Кроме того, российский лидер отметил, что Москва рассмотрит возможность строительства атомного ледокола совместно с другими странами. По словам аналитиков, на Западе его заявление истолковали как решимость продолжать развитие арктических водных путей.
Они напомнили, что ледокол в основном используется для различных операций в замерзших районах, а потому имеет прочный корпус. Что касается «Якутии», то она оснащена новым типом ядерного реактора РИТМ-200 и обладает огромным водоизмещением в размере более 300 тыс. тонн.
«Спуск на воду атомного ледокола подчеркивает мощь России. <…> Долгое время она придавала большое значение их строительству. В 1959 году в СССР состоялся рейс первого в мире атомного ледокола “Ленин”. Позже он часто участвовал в различных операциях в Северном Ледовитом океане и был выведен из эксплуатации только в 1989 году», — подчеркнули эксперты.
С тех пор в РФ не прекращали ежедневного техобслуживания этого ледокола, поэтому он «готов ринуться в бой в критический момент», добавили в Sohu. Между тем США и Канада старались не отставать от Москвы в строительстве кораблей, но производительность их техники намного уступала российской. Именно поэтому на Западе с таким интересом следили за введением в строй «Якутии», резюмировали обозреватели.