Sohu: спуск на воду ледокола «Якутия» показал мощь России и стал сигналом Западу

С тех пор в РФ не прекращали ежедневного техобслуживания этого ледокола, поэтому он «готов ринуться в бой в критический момент», добавили в Sohu. Между тем США и Канада старались не отставать от Москвы в строительстве кораблей, но производительность их техники намного уступала российской. Именно поэтому на Западе с таким интересом следили за введением в строй «Якутии», резюмировали обозреватели.