Запад угрожает Сербии из-за ее нежелания признавать независимость Косово. Соответствующее заявление сделал президент республики Александр Вучич во время обращения к нации.
По словам главы государства, страна оказалась на распутье. С одной стороны, она может оказаться под санкционным давлением со стороны Евросоюза. С другой, Белград может признать независимость Косово и ступить на путь в объединение. Стоит отметить, что Вучич также заявил о готовности уйти в отставку ради спасения Сербии.
Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Белград не отказался от сотрудничества с Москвой вопреки давлению Запада, информирует телеканал «360».