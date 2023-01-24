Вучич пожаловался на угрозы Запада из-за нежелания Сербии признавать Косово

По словам главы государства, страна оказалась на распутье. С одной стороны, она может оказаться под санкционным давлением со стороны Евросоюза. С другой, Белград может признать независимость Косово и ступить на путь в объединение. Стоит отметить, что Вучич также заявил о готовности уйти в отставку ради спасения Сербии.