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Вучич пожаловался на угрозы Запада из-за нежелания Сербии признавать Косово

Политика
Вучич пожаловался на угрозы Запада из-за нежелания Сербии признавать Косово

Запад угрожает Сербии из-за ее нежелания признавать независимость Косово. Соответствующее заявление сделал президент республики Александр Вучич во время обращения к нации.

По словам главы государства, страна оказалась на распутье. С одной стороны, она может оказаться под санкционным давлением со стороны Евросоюза. С другой, Белград может признать независимость Косово и ступить на путь в объединение. Стоит отметить, что Вучич также заявил о готовности уйти в отставку ради спасения Сербии.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Белград не отказался от сотрудничества с Москвой вопреки давлению Запада, информирует телеканал «360».

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