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Экономист объяснил суть законопроекта о самозапрете на получение кредитов

Экономика
Экономист объяснил суть законопроекта о самозапрете на получение кредитов

Внесенный в Госдуму законопроект о возможности запретить самому себе брать кредиты может положительно отразиться на финансах россиян. Подробнее об инициативе телеканалу «360» рассказал политический аналитик Валерий Корнеев.

В первую очередь, по его словам, человек будет защищен от финансовых мошенников. Они не смогут оформить кредиты, так как при включенной функции информация о запрете на кредитование попадет в Бюро кредитных историй.

Во-вторых, это позволит человеку не залезть в кредитную кабалу и обезопасит от спонтанных финансовых решений, считает эксперт.

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