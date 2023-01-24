Экономист объяснил суть законопроекта о самозапрете на получение кредитов

Внесенный в Госдуму законопроект о возможности запретить самому себе брать кредиты может положительно отразиться на финансах россиян. Подробнее об инициативе телеканалу «360» рассказал политический аналитик Валерий Корнеев.
В первую очередь, по его словам, человек будет защищен от финансовых мошенников. Они не смогут оформить кредиты, так как при включенной функции информация о запрете на кредитование попадет в Бюро кредитных историй.
Во-вторых, это позволит человеку не залезть в кредитную кабалу и обезопасит от спонтанных финансовых решений, считает эксперт.