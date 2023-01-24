Американский эксперт рассказал, в чем просчитались США, планируя расширение НАТО

Соединенные Штаты были уверены, что они смогут продолжать расширять военный блок НАТО в восточном направлении и избежать при этом вооруженного конфликта на Украине. Но они сильно ошиблись.
Об этом в интервью интернет-изданию «Лента.ру» заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
По словам эксперта, вооруженный конфликт на Украине в значительной степени стал результатом того, что Соединенные Штаты хотели вести политическую борьбу за влияние на Украине и продолжать расширять НАТО на восток.
Именно к этому, по его словам, стремились и продолжают стремиться до сих пор американские неоконсерваторы, несмотря на то, что их попытка вплотную приблизить Североатлантический альянс к границам РФ, не развязав при этом военного конфликта, уже провалилась.
«Таков был их реальный замысел, но они серьезно просчитались», – отметил Сакс.
Очень серьезными и неудачными провокациями эксперт назвал и начавшуюся в 2008 году очередную кампанию США по расширению НАТО, и участие американских политиков в киевском Евромайдане на стыке 2013-2014 годов.
«Украине было бы гораздо лучше, если бы после 2014 года США и Россия договорились о военном нейтралитете Украины, и если бы США и европейские страны способствовали реализации Минских соглашений», – уверен американский профессор.
В этом случае, по его словам, Украина имела шанс обеспечить свою безопасность и добиться настоящего суверенитета. А также она избежала бы разрушительного для нее конфликта.
Со стороны украинских политиков было бы мудрым решением признать этническое разнообразие внутри государства и действовать, исходя из взаимного уважения между разными географическими регионами и этническими группами, добавил Джеффри Сакс.