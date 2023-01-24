Путин поговорил с губернатором Белгородской области Гладковым об обеспечении безопасности

Российский лидер Владимир Путин провел переговоры с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым. Соответствующую информацию 24 января обнародовал Кремль.
В ходе встречи президент России отметил, что регион под руководством Гладкова демонстрирует очень хорошие результаты устойчивого развития, что отражается в показателях валового регионального продукта, промышленного производства, стройки и инвестиций.
«Есть, конечно, вопросы, требующие особого внимания. Но начать предлагаю с проблемы обеспечения безопасности и помощи людям», — сказал Путин.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер 24 января также проведет совещание с кабмином страны.