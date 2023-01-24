Грузия обвинила посольство Украины в позорной спекуляции после заявления о возможной эвакуации

Глава партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе потребовал от представителя Украины не спекулировать на информации о возможном возобновлении авиасообщения с Россией.
О планах эвакуировать украинцев заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.
«Никаких рисков не было создано для безопасности нашей страны, в том числе для безопасности проживающих в нашей стране украинцев. Все это было позорной спекуляцией и, конечно, сегодняшнее заявление Касьянова тоже позорная спекуляция», — ответил Кобахидзе.
Украинским гражданам пришлось бы эвакуироваться, если бы Тбилиси начал бы поставки вооружения на Украину, так как это означало бы участие Грузии в конфликте.
Ранее грузинские власти отказались вернуть Киеву ЗРК «Бук» и комплексы Javelin, полученные в 2008 году.