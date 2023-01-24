Политик Филиппо забил тревогу о финансировании Украины после вскрывшейся коррупции в Киеве

Крупный коррупционный скандал, ставший причиной глобальной перестановки кадров на Украине, подтверждает тот факт, что Франции пора отказаться от финансирования киевского режима. Такое мнение озвучил глава движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он напомнил, что Париж отправляет Украине около 300 миллионов евро каждый месяц. Властям следует не допустить, чтобы подобные траты происходили на протяжении всего 2023 года, подчеркнул он.
«В правительстве Зеленского уходят в отставку: проливается свет на коррупцию внутри системы!», — резюмировал Филиппо.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подняла на смех киевский режим за проведение масштабных кадровых перестановок. По ее мнению, смысла в этом уже нет.