Правительство Канады является пробандеровским. Об этом говорит хотя бы то, что премьер-министр страны Христи Фриланд — внучка высокопоставленного нацистского коллаборациониста, передает ФАН выдержку из интервью канадского журналиста и писателя Гая Булиана главе ФБР Мире Тэрада.
«Я бы сказал, что правительство Канады однозначно проукраинское, и я бы даже сказал точнее пробандеровское и прозеленское», — заявил канадский журналист.
По его словам, более 3,8% жителей Канады имеют украинские корни. Что касается главы кабмина страны Христи Фриланд, то ее деда звали Михаил Хомяк, и он поддерживал нацистские взгляды. Именно поэтому, считает Булиан, власти государства поставляют Киеву вооружение вопреки недовольству этим фактом со стороны большинства канадцев.
Сама Фриланд в 2014 году организовала фестиваль с участием членов Правого сектора✱ (экстремистская организация, запрещенная в РФ). Целью мероприятия был сбор средств на покупку оружия для украинских боевиков. В 2022 году канадский политик держала в руках знамя украинской фашистской организации УПА✱ (экстремистская организация, запрещенная в РФ), рассказывает Булиан.
Теперь американские власти продвигают ее кандидатуру в качестве будущего генсека НАТО. Если их план удастся, отношения у Канады и России уже не изменятся в лучшую сторону, подытожил журналист.
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация