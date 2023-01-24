«Правительство Канады пробандеровское»: журналист Булиан объяснил поставки оружия на Украину

Сама Фриланд в 2014 году организовала фестиваль с участием членов Правого сектора✱ (экстремистская организация, запрещенная в РФ). Целью мероприятия был сбор средств на покупку оружия для украинских боевиков. В 2022 году канадский политик держала в руках знамя украинской фашистской организации УПА✱ (экстремистская организация, запрещенная в РФ), рассказывает Булиан.