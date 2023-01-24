Команда социальной сети ЯRUS рассказала об основных интересах пользователей

Согласно статистическим данным, в 2022 году пользователи ЯRUS получили доступ к более чем 26 миллионам новостей. Информация поступала примерно из 10 тысяч источников информации, в том числе популярных каналов в мессенджере Telegram. Как утверждает команда соцсети, более 25% новостей были посвящены проведению специальной военной операции на Украине. Второе место в рейтинге новостей заняли материалы об экономике, третье — про армию. В пятерку также вошли новости культуры и спорта.