Сербия не намерена принимать антироссийскую политику и вводить ограничительные меры против Москвы. С критикой в адрес правительства страны выступил депутат от Европарламента из Словакии Владимир Билчик.
Парламентарий подготовил документ, в котором жестко прошелся по республике из-за ее риторики в ходе специальной военной операции России на украинской территории. Текст доклада был обнародован во время эфира N1.
Прежде глава сербского государства во время обращения к согражданам указал на вероятную отставку от должности президента, если такой шаг пойдет на благо его страны. Подробности рассказал телеканал «360».