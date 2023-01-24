Metropol: у границы с Венгрией обнаружен вагон с погибшими солдатами ВСУ

Вагон с мертвыми телами украинских военных был обнаружен на границе Венгрии и Украины. Эта информация была опубликована в материале издания Metropol
Сообщается, что этот вагон на текущий момент находится в закрытой и охраняемой части железнодорожного узла в паре сотен метров от государственной границы обеих стран. Журналисты издания провели расследования и пришли к выводу, что украинское командование таким образом пытается скрыть число потерь личного состава, опасаясь придавать огласке эти данные.
Автор публикации уверен, что именно по этой причине Киев информирует семьи погибших порционно, так как существует четкая квота на количество похорон в сутки. Таким образом становится ясно, почему тела находятся в закрытых вагонах.