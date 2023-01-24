Metropol: у границы с Венгрией обнаружен вагон с погибшими солдатами ВСУ

Сообщается, что этот вагон на текущий момент находится в закрытой и охраняемой части железнодорожного узла в паре сотен метров от государственной границы обеих стран. Журналисты издания провели расследования и пришли к выводу, что украинское командование таким образом пытается скрыть число потерь личного состава, опасаясь придавать огласке эти данные.