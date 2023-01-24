«Недобрый знак». Что скрывается за идеей Киева заключить пакт о ненападении с Минском

Украина предлагала Минску заключить пакт о ненападении, чтобы белорусская армия «ни в коем случае не воевала» с Киевом. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране, передает агентство БелТА.
Глава государства обратил внимание на противоречивые сигналы со стороны украинских властей: с одной стороны, они просят подписать двусторонний договор, чтобы избежать военных действий, с другой — продолжают готовить и вооружать «боевиков и экстремистов» при покровительстве западных стран.
«Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать. Нам по периметру хватает вопросов — и в воздушном пространстве, и на земле, зеленая граница. У нас там хватает проблем. Дай бог удержать все это», — подчеркнул Лукашенко.
Кем и когда в Киеве было высказано предложение заключить пакт о ненападении — белорусский лидер раскрывать не стал. Отказался отвечать на вопросы по этому поводу и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что не располагает такими сведениями. В свою очередь Владимир Зеленский лишь уклончиво подчеркнул, что Украина не намерена нападать на Минск.
Военный эксперт, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Политикой Сегодня» не исключил, что подобная инициатива действительно могла звучать из уст киевских политиков. Вероятно, она была вызвана необходимостью снять часть вооруженных сил с украино-белорусской границы и перебросить их на донецкое направление.
В этом контексте собеседник издания напомнил, что 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии прошло заседание контактной группы по Украине, в котором приняли участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, министр обороны США Ллойд Остин и другие политики. На той встрече западные лидеры обсудили возможность оснащения ВСУ бронетанковой техникой, чтобы она могла перейти к наступательным действиям.
Однако для этого нужны серьезные военные силы, которых у Киева на сегодняшний день нет: украинцы не спешат вступать в ряды армии, о чем говорит весьма жесткая мобилизация в Западной и Восточной Украине, где властям приходится даже депортировать беженцев, обратил внимание Кошкин.
«Неслучайно Ллойд Остин в своем докладе обозначил, что для Украины наступает решающий момент в конфликте с Россией, с этим, наверное, он и сопрягал необходимость формировать ресурсы для ВСУ. Поэтому, наверное, было принято решение договориться с Лукашенко, чтобы с его территории не было никаких попыток перехода границы», — рассуждает военный политолог.
Кошкин выразил уверенность, что Белоруссия не станет заключать никаких соглашений с Украиной, которая уже доказала свою недоговороспособность в Стамбуле: тогда Киев представил Москве свои предложения по политическому урегулированию, где, в частности, отказался от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем, но после этого принял закон, запрещающий вступать в диалог с РФ насчет прекращения боевых действий.
С тем, что Лукашенко вряд ли поведется на уговоры Зеленского, согласился и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его мнению, дела украинского режима наглядно показывают, чего стоят его обещания.
«Лукашенко вполне резонно проводит сейчас жесткую линию на укрепление нацбезопасности, и вряд ли лицемерные заявления про “пакт о ненападении” воплотятся в какие-то договоренности с теми, кто сознательно пытался дестабилизировать Белоруссию», — написал он в Telegram-канале.
Истинный смысл так называемого пакта о ненападении прочитывается легко: если Белоруссия заключит такое соглашение, то это будет воспринято в Москве как измена союзническому долгу, а если откажется — Киев получит прекрасный повод заявить о том, что от Минска исходит опасность с военной точки зрения, полагают эксперты.
«Вывод из этого простой — никакого “украинско-белорусского пакта” заключено совершенно точно не будет. Но вот то, что в ход пошел инструментарий предвоенной политики, вполне можно воспринять как недобрый знак. Вслед за “эрой пактов о ненападении” в Европе (и мире) разразилась Большая и Кровавая Война. Вряд ли “ненападенческая инициатива” киевских и в этот раз предвещает скорый и крепкий мир», — усомнились авторы Telegram-канала «Мышьяк и старые кружева».
В Белоруссии неоднократно обвиняли Украину в планах нанести удар по территории республики, а в октябре развернули совместную с Россией группировку войск, призванную выполнять «сугубо оборонительные задачи». На прошлой неделе стартовали летно-тактические учения с участием авиационных подразделений белорусских вооруженных сил и ВКС РФ.
Между тем на Украине опровергают все подозрения, называя происходящее в Минске попыткой отвлечь внимание ВСУ от границы с Белоруссией. Осенью Зеленский предложил ввести в эту зону международную миссию, чтобы «исключить провокации». При этом 16 января в Ровненской области (находится на севере Украины и граничит с Белоруссией) начали строить оборонительные сооружения.