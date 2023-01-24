«Недобрый знак». Что скрывается за идеей Киева заключить пакт о ненападении с Минском

Кем и когда в Киеве было высказано предложение заключить пакт о ненападении — белорусский лидер раскрывать не стал. Отказался отвечать на вопросы по этому поводу и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что не располагает такими сведениями. В свою очередь Владимир Зеленский лишь уклончиво подчеркнул, что Украина не намерена нападать на Минск.