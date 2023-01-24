Глава МЭА заявил о тяжести следующей зимы в Европе

Европейский энергетический кризис далек от завершения. Следующая зима в странах ЕС рискует стать более тяжелой, чем нынешняя. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, передает Der Spiegel.
По мнению Бироля, энергокризис продолжится из-за трех факторов. Первым из них является отсутствие поставок газа из России. Вторым — растущий спрос на голубое топливо со стороны Китая из-за снятия коронавирусных ограничений. Третьим фактором станет увеличение закупок газа в недостаточном объеме.
Глава МЭА посоветовал европейцам продолжать экономить газ и подверг критике решение властей Германии об отказе от атомной энергетики.