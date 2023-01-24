Глава МЭА заявил о тяжести следующей зимы в Европе

По мнению Бироля, энергокризис продолжится из-за трех факторов. Первым из них является отсутствие поставок газа из России. Вторым — растущий спрос на голубое топливо со стороны Китая из-за снятия коронавирусных ограничений. Третьим фактором станет увеличение закупок газа в недостаточном объеме.