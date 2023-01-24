Адвокат Саакашвили заявил, что бывший президент Грузии заразился коронавирусом

Напомним, в ноябре 2021 года Саакашвили сдал отрицательный тест на коронавирус. Его обследовали в связи с выявлением COVID-19 у директора глданской тюремной больницы, где в то время находился политик. Годом ранее у Саакашвили обнаружили антитела к коронавирусной инфекции.