Адвокат Саакашвили заявил, что бывший президент Грузии заразился коронавирусом

Медики диагностировали коронавирусную инфекцию у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил его адвокат Шалва Хачапуридзе.
Хачапуридзе написал на странице в соцсети, что теперь ходит к Саакашвили «закутанным». Адвокат также отметил, что сегодня экс-президент Грузии вновь потерял сознание.
Напомним, в ноябре 2021 года Саакашвили сдал отрицательный тест на коронавирус. Его обследовали в связи с выявлением COVID-19 у директора глданской тюремной больницы, где в то время находился политик. Годом ранее у Саакашвили обнаружили антитела к коронавирусной инфекции.