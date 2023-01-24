Украинские СМИ не исключили увольнения премьер-министра страны Шмыгаля

Киевский режим, вероятно, собирается снять Дениса Шмыгаля с должности руководителя украинского кабинета министров. Такая информация содержится в материале «Страна».
Напомним, что 24 января в Киеве прошли масштабные кадровые перестановки. Под увольнением оказались градоначальники, а также руководители различных ведомств страны. В число тех, кто был освобожден от занимаемой должности, попал заместитель министра развития общин Василий Лозинский.
«В кабмине Лозинский считался доверенным лицом Шмыгаля. А потому это дело будет использовано для удара по премьеру. И, может быть, даже для попытки организации отставки Шмыгаля», — пишут журналисты.
Стоит отметить, что массовые увольнения связывают с коррупционными махинациями, в которых замешаны украинские чиновники.