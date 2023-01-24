Украинские СМИ не исключили увольнения премьер-министра страны Шмыгаля

Напомним, что 24 января в Киеве прошли масштабные кадровые перестановки. Под увольнением оказались градоначальники, а также руководители различных ведомств страны. В число тех, кто был освобожден от занимаемой должности, попал заместитель министра развития общин Василий Лозинский.