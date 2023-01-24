«Приговор для Израиля». Сатановский рассказал, как США подставили своего «союзника»

Причем важно отметить, что американцы поначалу планировали переправить боеприпасы из Израиля на Украину втайне, но в итоге это было сделано открыто. Таким образом, США публично расставили приоритеты, продемонстрировав всему миру, что итоги противостояния Украины с РФ для них важнее того, как при этом сложится судьба Израиля.