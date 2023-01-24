«Приговор для Израиля». Сатановский рассказал, как США подставили своего «союзника»

Американцы в очередной раз доказали, что ставят во главу угла исключительно собственные интересы и в любой момент без каких-либо сомнений предадут даже самых близких своих союзников.
Об этом в эфире YouTube-канала «Alexander Waldman Нейтральная полоса» заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, комментируя решение США изъять со своих складов в Израиле стратегические запасы артиллерийских снарядов, чтобы отправить их Украине
В Израиле это решение союзников многими было воспринято как предательство. Ведь в ситуации, когда Израиль и Ирак находятся на пороге большой войны, действия американцев по фактическому разоружению израильской армии могут стать приговором для Еврейского государства.
На данный момент, отметил Сатановский, иранский военно-промышленный комплекс во многом уступает ВПК Израиля, но только из-за того, что Вашингтон оказывает Тель-Авиву серьезную военную помощь.
Причем важно отметить, что американцы поначалу планировали переправить боеприпасы из Израиля на Украину втайне, но в итоге это было сделано открыто. Таким образом, США публично расставили приоритеты, продемонстрировав всему миру, что итоги противостояния Украины с РФ для них важнее того, как при этом сложится судьба Израиля.
А между тем Иран может воспользоваться информацией об ослаблении израильской армии и нанести противнику сокрушительное поражение.
Подобными действиями Америка подтвердила свою репутацию страны, защищающей лишь собственные национальные интересы, и готовую ради успеха своих военных авантюр предать любого из союзников и партнеров.
«Единственные союзники США – это США. Все остальные – расходный материал, что узнал на своей шкуре и Израиль, – подчеркнул Сатановский. – Евреи не единожды теряли свою государственность и если Израиля еще раз не станет (а угроза на фоне последних событий растет с каждым днем), то это впоследствии могут и исправить. Когда будет война, не знаю. Будет ли Иран ждать первого удара-провокации, не знаю».
У Ирана, добавил политолог, хороший ВПК. И хотя он во многом уступает ВПК Израиля, но иранская армия точно не испытывает недостатка артиллерийских снарядов.
А вот Израиль очень уязвим перед возможной войной. И американцы своими авантюрами лишь усугубляют ситуацию.
«Если война начнется, переброска снарядов на Украину может стать приговором для Израиля. В этом плане американцы открыто подставляют своего якобы союзника и даже особо не стесняются выносить этот самый приговор», – констатирует Сатановский.
Ведь Израиль, напоминает он, зависит от американских вооруженных сил не только в плане материально-технического снабжения. Под контролем американцев находятся радары и разведывательные системы, а Пентагон делится с израильскими коллегами важной стратегической информацией только, когда считает нужным.
То есть американцы могут узнать о готовящемся нападении на Израиль, но не предупредят об этом Тель-Авив, и тогда израильские военные, подвергнувшись неожиданной атаке, просто не выдержат первого же удара, объясняет эксперт-востоковед.
Нынешние манипуляции американцев выглядят именно предательством. Но власти Израиля предпочитают закрывать на это глаза. Так как в случае военного поражения Израиля вина за него полностью ляжет на политиков Еврейского государства, которые сами отдали под жесткий контроль Пентагона все, что могли, заключает Сатановский.