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«Приговор для Израиля». Сатановский рассказал, как США подставили своего «союзника»

Европа и США
«Приговор для Израиля». Сатановский рассказал, как США подставили своего «союзника»

Американцы в очередной раз доказали, что ставят во главу угла исключительно собственные интересы и в любой момент без каких-либо сомнений предадут даже самых близких своих союзников.

Об этом в эфире YouTube-канала «Alexander Waldman Нейтральная полоса» заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, комментируя решение США изъять со своих складов в Израиле стратегические запасы артиллерийских снарядов, чтобы отправить их Украине

В Израиле это решение союзников многими было воспринято как предательство. Ведь в ситуации, когда Израиль и Ирак находятся на пороге большой войны, действия американцев по фактическому разоружению израильской армии могут стать приговором для Еврейского государства.

«Приговор для Израиля». Сатановский рассказал, как США подставили своего «союзника»

На данный момент, отметил Сатановский, иранский военно-промышленный комплекс во многом уступает ВПК Израиля, но только из-за того, что Вашингтон оказывает Тель-Авиву серьезную военную помощь.

Причем важно отметить, что американцы поначалу планировали переправить боеприпасы из Израиля на Украину втайне, но в итоге это было сделано открыто. Таким образом, США публично расставили приоритеты, продемонстрировав всему миру, что итоги противостояния Украины с РФ для них важнее того, как при этом сложится судьба Израиля.

А между тем Иран может воспользоваться информацией об ослаблении израильской армии и нанести противнику сокрушительное поражение.

Подобными действиями Америка подтвердила свою репутацию страны, защищающей лишь собственные национальные интересы, и готовую ради успеха своих военных авантюр предать любого из союзников и партнеров.

«Единственные союзники США – это США. Все остальные – расходный материал, что узнал на своей шкуре и Израиль, – подчеркнул Сатановский. – Евреи не единожды теряли свою государственность и если Израиля еще раз не станет (а угроза на фоне последних событий растет с каждым днем), то это впоследствии могут и исправить. Когда будет война, не знаю. Будет ли Иран ждать первого удара-провокации, не знаю».
«Приговор для Израиля». Сатановский рассказал, как США подставили своего «союзника»

У Ирана, добавил политолог, хороший ВПК. И хотя он во многом уступает ВПК Израиля, но иранская армия точно не испытывает недостатка артиллерийских снарядов.

А вот Израиль очень уязвим перед возможной войной. И американцы своими авантюрами лишь усугубляют ситуацию.

«Если война начнется, переброска снарядов на Украину может стать приговором для Израиля. В этом плане американцы открыто подставляют своего якобы союзника и даже особо не стесняются выносить этот самый приговор», – констатирует Сатановский.

Ведь Израиль, напоминает он, зависит от американских вооруженных сил не только в плане материально-технического снабжения. Под контролем американцев находятся радары и разведывательные системы, а Пентагон делится с израильскими коллегами важной стратегической информацией только, когда считает нужным.

То есть американцы могут узнать о готовящемся нападении на Израиль, но не предупредят об этом Тель-Авив, и тогда израильские военные, подвергнувшись неожиданной атаке, просто не выдержат первого же удара, объясняет эксперт-востоковед.

«Приговор для Израиля». Сатановский рассказал, как США подставили своего «союзника»

Нынешние манипуляции американцев выглядят именно предательством. Но власти Израиля предпочитают закрывать на это глаза. Так как в случае военного поражения Израиля вина за него полностью ляжет на политиков Еврейского государства, которые сами отдали под жесткий контроль Пентагона все, что могли, заключает Сатановский.

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