Власти Крыма сообщили, что в регионе именами героев СВО названы уже 13 улиц

Именами участников российской спецоперации, которые героически погибли при исполнении воинского долга, названы уже 13 улиц Крыма.
В частности, имена российских военнослужащих получили улицы в Керчи, Симферополе и Щелкино. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
«Для нас они настоящие патриоты, подвиг которых заслуживает безграничного уважения», — написал он.
По словам чиновника, эти люди проявили высшую степень мужества, отдав жизни за родину и мирное небо. Память о каждом, кто погиб в зоне СВО, парламентарий пообещал сохранить и передать следующим поколениям.