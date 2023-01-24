Корабль идет ко дну. На Украине началась массовая «зачистка» должностных лиц

В Киеве за последние сутки уволили более десяти представителей властных кругов: Владимир Зеленский объявил о серьезных кадровых перестановках в правительстве вплоть до регионального уровня. По его словам, «Украина не проявит слабости», но по всей видимости продемонстрировать силу украинский президент решил массовыми увольнениями.
За последние сутки стало известно об отставке целого ряда крупных чиновников, среди них оказались четыре заместителя министров: обороны Вячеслав Шаповалов, развития общин, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря и Вячеслав Негода, соцполитики Виталий Музыченко.
Должностные обязанности также сложили замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко и заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.
Как было заявлено, «головы полетели» и на региональном уровне. Мест лишились главы сразу пяти областей: Днепропетровской — Валентин Резниченко, Киевской — Алексей Кулеба, Сумской — Дмитрий Живицкий, а также главы подконтрольных Киеву частей Запорожской области — Александр Старух и Херсонской — Ярослав Янушевич.
Впрочем, «Украинская правда» пишет, что Резниченко сам написал заявление, остальные — по соглашению сторон. Издание не исключает, что Кулеба может занять место замглавы офиса Зеленского вместо Тимошенко.
В центре скандала
Эксперты полагают, что отставка Вячеслава Шаповалова напрямую связана с «продуктовым скандалом». По подозрениям местных СМИ, министерство обороны закупает продукты в два или три раза дороже, чем это можно было бы сделать в магазинах Киева.
Речь идет о махинациях с организацией питания в воинских частях Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях и сделке на сумму более $350 млн. В ведомстве обвинения назвали «преднамеренными манипуляциями», а глава департамента Алексей Резников в вопросе завышенных цен сослался на технические ошибки.
«Страна.ua» полагает, что министр обороны останется на посту, так как за него вступился парламент и партия «Слуга народа». Отдуваться пришлось Шаповалову — в Минобороны Украины увольнение назвали «достойным поступком в традициях европейской и демократической политики».
Замглавы пытались даже оправдать, отметив обвинения безосновательными. И судя по сообщению ведомства, его добровольное решение якобы демонстрирует, что «интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла».
Следующая отставка последовала за чредой разбирательств, в центре которых неоднократно оказывался Кирилл Тимошенко. В одном из журналистских расследований выяснилось, что замглавы офиса президента в служебных поездках использует внедорожник, который был передан американской General Motors в гуманитарных целях.
Известно, что он владеет коттеджем в элитном поселке под Киевом, который негласно считается «главным поселением украинских миллионеров». Издание «Украинская правда» располагает информацией об эмиграции политика в Израиль после ухода с должности.
Третьей отставкой за утро 24 января стало увольнение замгенпрокурора Алексея Симоненко. Агентство УНИАН отмечает, что его попросили написать заявление в понедельник. Журналисты предполагают, что причиной стало скандальное путешествие в Испанию на десять дней вопреки запретам Зеленского.
Вслед за взяткой
Под «неделю отставок» «отметились» и Лукеря с Негодой. Первый в соцсетях признался, что принял решение об уходе еще в начале года, однако якобы не мог покинуть пости из-за юридических сложностей. Второй же в своем аккаунте написал, что «не время и не место делать отчеты».
В этой ситуации просматривается параллель с увольнением их общего коллеги. В субботу, 21 января, антикоррупционная прокуратура Украины задержала замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры, а также группу лиц при получении взятки в $400 тысяч за содействие в закупе оборудования и техники. Как выяснили СМИ, речь шла о Василии Лозинском.
Скандал с его участием может потянуть за собой и премьер-министра Дениса Шмыгаля. «Страна.ua» пишет, что они являются давними друзьями и десять лет работали в одном Департаменте экономического развития во Львовской областной госадминистрации.
После задержания замминистра инфраструктуры, нынешний премьер всеми силами хотел спасти свою репутацию, что по собственной инициативе собрал заседание правительства, на котором было решено уволить Лозинского.
Идут ко дну
Кадровые решения, по словам советника главы офиса президента Михаила Подоляка, говорят о «ключевых приоритетах государства» — власти не закрывают глаза на нарушения. Но столь резкий уход десятка высокопоставленных чиновников может говорить о нежелании нести дальнейшую ответственность за события на Украине, полагает международный политолог и публицист Дмитрий Аграновский.
Аналогичную позицию занимает политолог Дмитрий Евстафьев. Окружение Зеленского понимает «крушение их корабля»: эксперт не исключил, что западные кураторы назначили украинскому лидеру «обсуждение его персонального дела» на 19-20 февраля в Мюнхене. Поэтому «слуге народа» надо успеть доказать любой ценой, что режим дееспособен.
С другой стороны возникла версия противостояния сторонников Вашингтона и Лондона внутри Украины. И это доказала серия коррупционных скандалов, ставшая причиной многих увольнений.
Бывший народный депутат Украины Олег Царев объяснил, что финансовыми расследованиями занимаются сотрудники Национального антикоррупционного бюро, ориентированного на США, а удар в первую очередь был направлен против руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака и его заместителя Кирилла Тимошенко. Они в свою очередь пользуются британской поддержкой.
«То, что мы сейчас наблюдаем — это верхушка айсберга. Преследуют даже политтехнологов, которые работают на Лондон», — заявил экс-депутат в интервью «МК».
На противостояние внутри Украины намекнули и в МИД России. Мария Захарова охарактеризовала кадровые перестановки очередным «переделом поляны», от которой уже ничего не осталось.
«Уже и от поляны осталась полянка. А все делят, вурдалаки ненасытные», — сыронизировала официальный представитель МИД РФ.
Эксперты отмечают, что чреда громких отставок началась с увольнения советника офиса Зеленского Алексея Арестовича, который заявил о своем уходе буквально неделю назад. На этом примере замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал отказ от полномочий пониманием украинских элит, что «победы им не видать».
По официальной версии — Арестович самостоятельно ушел после «принципиальной ошибки». Ранее он признался, что причиной разрушения жилого многоэтажного дома в Днепропетровске стала работа украинской системы ПВО.
Позднее бывшему советнику пришлось извиниться — он оправдал свои якобы неверные (несовпадающие с позицией Киева) слова усталостью. Теперь же, как считает Жарихин, Арестович пытается подстроиться под будущие реалии, «заигрывая с русской аудиторией».
«Западные поставки, очевидно, идут ровно в тех количествах, чтобы поддерживать сопротивление. Успехов на линии соприкосновения нет, и те, кто поумнее, начинают спасаться с тонущего корабля», — заявил специалист в беседе с «АиФ».
По оценке СМИ в группу риска «недели отставок» входят министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин, министр энергетики Герман Галущенко и министр спорта Вадим Гутцайт. Подтвердить или опровергнуть информацию на момент публикации материала не удалось.
Ранее руководитель АНО «Центр прикладной социологи и политологии» Геннадий Подлесный не исключил, что Зеленский хочет открыть «дорогу» другим платежеспособным личностям, а уволенные сторонники попросту стали невыгодны — подробности в материале «ПС».