Корабль идет ко дну. На Украине началась массовая «зачистка» должностных лиц

Под «неделю отставок» «отметились» и Лукеря с Негодой. Первый в соцсетях признался, что принял решение об уходе еще в начале года, однако якобы не мог покинуть пости из-за юридических сложностей. Второй же в своем аккаунте написал, что «не время и не место делать отчеты».