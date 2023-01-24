Зеленский опроверг слухи о намерении Киева атаковать Белоруссию

Накануне белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что украинские власти предлагали Минску заключить официальный документ о ненападении. Однако Лукашенко счел дальнейшее вооружение ВСУ силами Запада подготовкой к масштабному наступлению, поэтому заявил о намерении жестко пресекать любые попытки Украины напасть на его страну.