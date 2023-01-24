Зеленский опроверг слухи о намерении Киева атаковать Белоруссию

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи, что Киев планирует напасть на соседнюю Белоруссию. Об этом он заявил во вторник, 24 января.
Накануне белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что украинские власти предлагали Минску заключить официальный документ о ненападении. Однако Лукашенко счел дальнейшее вооружение ВСУ силами Запада подготовкой к масштабному наступлению, поэтому заявил о намерении жестко пресекать любые попытки Украины напасть на его страну.
Ранее Лукашенко подчеркивал, что никому не удастся вбить клин между ним и президентом России Владимиром Путиным.