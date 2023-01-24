Вызывающего снег шамана пригласили на курорт Сочи из-за аномальной оттепели

Аномальное тепло установилось в сочинских горах. Чтобы привлечь снег на курорты, администрация «Красной поляны» пригласила известного сибирского шамана Иргаша.
Он прибыл в Сочи, чтобы провести обряд по вызову снега. Ранее шаман успешно привлек осадки на горы Кавказа.
«Мы пригласили шамана из Сибири, чтобы он призвал горных духов Красной Поляны для привлечения большого снегопада», — говорится в Telegram.
В ходе обрядов шаман, облаченный в традиционную одежду, произносил заклинания. Мужчина бил в бубен и пританцовывал. При этом синоптики пообещали, что 29 января в горах пойдет снег.