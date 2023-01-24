Специалисты подтвердили подлинность найденных останков героя Отечественной войны 1812 года

Протоиерей Русской православной церкви отец Владимир Клюев поблагодарил сотрудников Аткарского межрайонного следственного отдела СУ по Саратовской области за проделанную работу по идентификации костных останков.
В августе 2022 года в следственный отдел поступила информация об обнаружении костных останков в деревне Лисичкино на месте, где когда-то размещался храм Рождества Христова, сообщает сетевое издание SUTYNEWS.RU. Части человеческого скелета обнаружил священник отец Владимир (Клюев) со своими помощниками во время поисков останков ротмистра Петра Сидоровича Подъяпольского, чье имя вписано в историю Отечественной войны 1812 года.
Ротмистр Подъяпольский участвовал в Бородинском сражении, после войны ушел в отставку и поселился в своем имении Лисичанка Аткарского уезда. В 1830 году в центре села он на свои деньги выстроил огромный храм Рождества Христова, у алтаря которого и был впоследствии погребен. В 30-х годах XX века храм был разрушен, а останки ротмистра считались утраченными.
Следователями был произведен осмотр места обнаружения останков и их изъятие для дальнейшего исследования. Были проведены судебно-медицинская и антропологическая экспертизы. Согласно заключению экспертов, большинство из представленных останков принадлежат мужчине в возрасте не старше 70 лет и ростом примерно 175 сантиметров, что соответствует возрасту, когда скончался Подъяпольский и его росту. Подлинность останков подтверждена судебно-медицинской экспертизой.