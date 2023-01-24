Специалисты подтвердили подлинность найденных останков героя Отечественной войны 1812 года

Ротмистр Подъяпольский участвовал в Бородинском сражении, после войны ушел в отставку и поселился в своем имении Лисичанка Аткарского уезда. В 1830 году в центре села он на свои деньги выстроил огромный храм Рождества Христова, у алтаря которого и был впоследствии погребен. В 30-х годах XX века храм был разрушен, а останки ротмистра считались утраченными.