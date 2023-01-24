Нефть Urals могут привязать к дубайскому сорту Dubai Crude для увеличения налоговых отчислений

Существует два варианта привязки стоимости — к североморской Brent или Dubai Crude. Дубайский сорт является более подходящим, потому что нефть этой страны более предсказуема по стоимости. Кроме того, на сегодняшний день российский ресурс практически не поставляется в порты средиземноморья.