Посол РФ в Латвии Ванин обвинил Ригу в разжигании антироссийской истерии

Латвийские власти намеренно разжигают антироссийскую истерию, выставляя Москву агрессивным соседом. Об этом заявил посол РФ в Риге Михаил Ванин.
Он отметил, что руководство страны прекрасно понимает, что им не грозит «российское вторжение», а потому действует без опасения. Подобный прозападный курс позволит им потребовать большее количество оружия для Украины, пояснил он.
«Но нагнетание такой истерии – это, что называется, линия, которую они постоянно проводят. Возбуждают общественное мнение, выставляют нашу страну врагом, агрессивным соседом», — отметил Ванин в эфире программы «60 минут».
Ранее сообщалось, что власти Латвии обязали Ванина покинуть страну до 24 февраля. Подробности передает издание «360».