«Подобную практику необходимо пресечь»: Пригожин призвал запретить критику в адрес участвующих в СВО добровольцев

Предприниматель направил письмо председателю ГД, в котором пояснил важность защиты бойцов от нападок прессы, блогеров и Telegram-каналов. По его словам, все, кто принимает участие в боях на Украине, являются защитниками Родины, отдающими свои жизни за страну. Взамен отдельные «враги государства» выставляют их в неприглядном свете, уверен Пригожин.