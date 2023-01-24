«Подобную практику необходимо пресечь»: Пригожин призвал запретить критику в адрес участвующих в СВО добровольцев

Российский бизнесмен Евгений Пригожин обратился к спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой устранить откровенную дискредитацию со стороны некоторых СМИ и блогеров добровольцев и бывших осужденных, принимающих участие в СВО.
Предприниматель направил письмо председателю ГД, в котором пояснил важность защиты бойцов от нападок прессы, блогеров и Telegram-каналов. По его словам, все, кто принимает участие в боях на Украине, являются защитниками Родины, отдающими свои жизни за страну. Взамен отдельные «враги государства» выставляют их в неприглядном свете, уверен Пригожин.
«Подобную практику необходимо жестко пресечь с целью консолидации нашего общества в противостоянии внешним угрозам России... В связи с этим прошу Вас в срочном порядке проработать внесение в Уголовный кодекс РФ статьи 280.5 "О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных"» — сказано в тексте письма, опубликованного пресс-службой компании «Конкорд».
Также бизнесмен призвал запретить обнародование информации о правонарушениях бывших заключенных, которые отправились на фронт по собственной воле. По его словам, лиц, которые распространяют очерняющие защитников Родины сведения, следует лишать свободы сроком до пяти лет.