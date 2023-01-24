Московскую квартиру Высоцкого сдадут за 20 тысяч рублей в сутки

Квартиру советского поэта, актера и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого будут сдавать в Москве за 20 тысяч рублей в сутки. Именно во столько ее оценил уральский миллиардер Андрей Гавриловский, недавно выкупивший жилое помещение, передает газета «Комсомольская правда».
Здание, в котором некогда творил великий бард, расположено на Большом каретном переулке, 15. На стене у единственного подъезда висит табличка: «Здесь в 1949-1955 гг. жил юный Владимир Высоцкий». Саму же квартиру площадью 75 квадратных метров в июне 2020 года приобрел предприниматель Гавриловский, чтобы «сдавать ее за 20 тысяч рублей в сутки», говорится в статье.
«В этой квартире Владимир Высоцкий написал и исполнил свои первые дворовые песни. Никто не знал, что эти песни станут популярными, он просто исполнял их в компании друзей», — поделился бизнесмен.
По словам журналистов, сейчас звонки по домофону на Большом Каретном никаких успехов не приносят — судя по всему, новые постояльцы еще не въехали. В декабре прошлого года в квартире завершилась реставрация, в частности, были закуплены мебель и светильники, а также восстановлены пианино, стеллажи, ванная и окна, которые были до ремонта.
По инициативе Гавриловского в 2012 году в Екатеринбурге в честь Высоцкого назвали целый небоскреб высотой 188,3 метра. Миллиардер является давним поклонником творчества Владимира Семеновича и даже создал в уральской столице отдельный музей.