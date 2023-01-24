Московскую квартиру Высоцкого сдадут за 20 тысяч рублей в сутки

По словам журналистов, сейчас звонки по домофону на Большом Каретном никаких успехов не приносят — судя по всему, новые постояльцы еще не въехали. В декабре прошлого года в квартире завершилась реставрация, в частности, были закуплены мебель и светильники, а также восстановлены пианино, стеллажи, ванная и окна, которые были до ремонта.