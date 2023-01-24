Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что знает, как реагировать на увеличение мощи российской армии. Однако читатели издания Haber 7 решили напомнить политику, кто именно отвечает за способность ВСУ оказывать сопротивление.
Комментаторы отметили, что Киеву не удалось бы достичь ни единой цели без вооруженных поставок Европы. Кроме того, юзеры возмутились решением украинцев избрать неопытного Зеленского главой государства.
«Руководить государством — это не на сцене играть», — пишет один из читателей.
Ранее обозреватель журнала The American Conservative заявил, что США опасаются прямого столкновения с Россией из-за провокационных заявлений украинских политиков. Подробности передает «360».