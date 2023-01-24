«Всегда лают вместе». Межевич высмеял прибалтийскую солидарность против РФ

Дипломатические отношения между Россией и Эстонией на протяжении последних лет неуклонно деградировали по инициативе Таллина. При этом все три прибалтийские республики – Литва, Латвия и Эстония – ведут себя, как болонки, которые всегда заливаются лаем одновременно.
Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, комментируя решение российской стороны понизить уровень диппредставительства в Эстонии до временного поверенного в делах.
Как напомнил эксперт, именно Таллин последние семь лет вел дипломатические отношения с РФ по пути деградации, последовательно сворачивая деятельность на территории России и, в соответствии с положениями конвенции о дипотношениях, требуя того же от Москвы.
«Сейчас эстонский посол, который прославился своими зоологическими заявлениями, покинет Москву и поедет домой, наш посол тоже поедет домой. Останутся представлять страны советники-посланники. Это серьезное понижение», – отметил эксперт.
По его словам, фактически дипломатических отношений между Россией и Эстонией не было уже давно, а значит нынешнее решение Москвы не создает никаких дополнительных проблем.
Это Эстония наплевала на тот факт, что она соседствует с Россией и у двух государств есть необходимость взаимодействовать по вопросам обслуживания приграничной инфраструктуры и инженерно-технических сооружений на границе, таких как плотины ГЭС, а также по вопросам экологии и чрезвычайных ситуаций, подчеркнул Межевич.
Восемь человек, отметил политолог, не могут представлять страну. И отсутствие дипломатических отношений между Россией и Эстонией является результатом целенаправленной деструктивной деятельности эстонского МИД, постоянных провокаций против посольства РФ в Таллине, попыток навредить российской дипсобственности, русофобских митингов и демонстраций и тому подобной деятельности.
«Терпение дипломатического ведомства нашей страны закончилось. Мое личное мнение, что это надо было делать раньше, но у дипломатов наших больше источников информации. Уверен, что принято правильное решение», – добавил эксперт.
И решение Литвы поддержать Эстонию, по его словам, никак на ситуацию не повлияет, так как уровень российско-литовских дипотношений и так уже давно понижен до предела. Российский посол уже давно уехал и из Вильнюса, также, как и посол Литвы из Москвы.
«Вы знаете, бывает, иногда выйдешь на улицу, гуляет мужчина или женщина с тремя болонками. Всегда три болонки одновременно начинают лаять. Вот не бывает, чтобы одна лаяла, а две молчали. Они всегда вместе лают. И тут такая же ситуация», – заключил Николай Межевич.
Напомним, в понедельник, 23 января, Латвия поддержала Эстонию и Литву, понизивших уровень дипотношений с Москвой, и потребовала, чтобы посол РФ в Риге Михаил Ванин покинул территорию страны в течение месяца.