«Всегда лают вместе». Межевич высмеял прибалтийскую солидарность против РФ

И решение Литвы поддержать Эстонию, по его словам, никак на ситуацию не повлияет, так как уровень российско-литовских дипотношений и так уже давно понижен до предела. Российский посол уже давно уехал и из Вильнюса, также, как и посол Литвы из Москвы.