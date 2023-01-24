Стала известна причина смерти 700 тюленей на берегу Каспийского моря

По словам Гаджиева, на острове Малом Жемчужном, который считается основным лежбищем каспийского тюленя, весной и летом прошлого года зафиксировали массовую гибель дикой птицы от высокопатогенного штамма H5N1. Сотрудник ДГУ допустил, это же могло произойти и с каспийским тюленем.