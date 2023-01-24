Стала известна причина смерти 700 тюленей на берегу Каспийского моря

Погибшие на берегу Каспийского моря тюлени оказались заражены вирусом птичьего гриппа. Об этом свидетельствуют предварительные исследования, которые провели сотрудники Дагестанского государственного университета (ДГУ).
Директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев отметил, что вирус птичьего гриппа рассматривается как одна из причин падежа, однако ставить точку в этом вопросе пока рано.
По словам Гаджиева, на острове Малом Жемчужном, который считается основным лежбищем каспийского тюленя, весной и летом прошлого года зафиксировали массовую гибель дикой птицы от высокопатогенного штамма H5N1. Сотрудник ДГУ допустил, это же могло произойти и с каспийским тюленем.
Напомним, в начале декабря на побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили около 700 мертвых тюленей. По факту гибели животных начали проводить лабораторные исследования.