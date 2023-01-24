Путин: проверки свидетельствуют о нехватке некоторых медикаментов в аптеках

Президент России Владимир Путин заявил о дефиците в аптеках некоторых медикаментов и росте цен на них, что было зафиксировано проверками. Такой информацией делится ТАСС.
Путин отметил, что в последнее время стоимость лекарств увеличилась и появился дефицит ряда препаратов, несмотря на развитие производства российской фармацевтики, рост которой достиг 22% за три квартала прошлого года.
Президент добавил, что 60% медикаментов на внутреннем рынке страны имеют российское происхождение, но нехватка некоторых лекарств все равно присутствует, как и рост их стоимости. При этом власти не запрещают и не ограничивают импорт препаратов.