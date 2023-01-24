Песков ответил на вопрос о возможности ограничений на выезд россиян из страны

Соответствующий вопрос представителю Кремля задали на фоне предложения резервировать время для проезда грузовиков через границу, которое сейчас рассматривает Государственная дума. Парламентарии позже уточнили, что упомянутая инициатива не коснется легковых машин — речь в законопроекте идет только о грузовиках. Песков призвал исходить из озвученных в Госдуме разъяснений.