Песков ответил на вопрос о возможности ограничений на выезд россиян из страны

Выезд жителей России из страны ограничивать не планируют. Эта идея в Кремле не обсуждается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Соответствующий вопрос представителю Кремля задали на фоне предложения резервировать время для проезда грузовиков через границу, которое сейчас рассматривает Государственная дума. Парламентарии позже уточнили, что упомянутая инициатива не коснется легковых машин — речь в законопроекте идет только о грузовиках. Песков призвал исходить из озвученных в Госдуме разъяснений.
Напомним, поправки собираются внести в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». Ожидается, что они помогут устранить очереди на пунктах контроля.