Командование ВС Белоруссии распорядилось снять с длительного хранения технику одной из бригад

Вооруженные силы Белоруссии приступили к снятию с длительного хранения техники одной из механизированных бригад. Об этом говорится в сообщении минобороны республики.
Отмечается, что данные меры проводятся в рамках совместных с ВС РФ маневров по боевому слаживанию региональной группировки войск (РГВ).
«Пдразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения», — говорится в публикации.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что с 22 октября военные двух стран проводят на белорусской территории боевое слаживание соединений РГВ.