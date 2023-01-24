Вооруженные силы Украины как никогда близки к поражению, сообщил обозреватель Стивен Брайен.
В публикации для Asia Times он уточнил, что на тяжелое положение ВСУ указывают растущие военные запросы Киева. Паника из-за грядущего коллапса в армии заставляет власти требовать все больше современного вооружения.
«Это наспех доставленное вооружение показывает, что Украина как никогда близка к проигрышу», — сказано в статье.
По его мнению, большая часть военной помощи со стороны НАТО призвана прекратить череду неудач ВСУ. При этом президент Украины Владимир Зеленский все больше беспокоится о собственной судьбе после того, как российские военные добьются поставленных целей в рамках СВО.