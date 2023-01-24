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Asia Times: растущие военные запросы Украины к Западу говорят о нарастании паники в Киеве

Армия
Asia Times: растущие военные запросы Украины к Западу говорят о нарастании паники в Киеве

Вооруженные силы Украины как никогда близки к поражению, сообщил обозреватель Стивен Брайен.

В публикации для Asia Times он уточнил, что на тяжелое положение ВСУ указывают растущие военные запросы Киева. Паника из-за грядущего коллапса в армии заставляет власти требовать все больше современного вооружения.

«Это наспех доставленное вооружение показывает, что Украина как никогда близка к проигрышу», — сказано в статье.

По его мнению, большая часть военной помощи со стороны НАТО призвана прекратить череду неудач ВСУ. При этом президент Украины Владимир Зеленский все больше беспокоится о собственной судьбе после того, как российские военные добьются поставленных целей в рамках СВО.

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