Отдохнувший в Мексике депутат Васильев лишился должности в Курской облдуме

Васильев оказался в эпицентре скандала в 2022 году, когда выложил видео, где он распивает коктейли на пляже в Мексике. Ролик сопровождался словами «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!». Турчак назвал поведение курского депутата верхом цинизма, а само видео посчитал неуместным. Васильев в итоге принес извинения, упомянув, что «шуточный ролик» записывался для личного архива.