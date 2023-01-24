Отдохнувший в Мексике депутат Васильев лишился должности в Курской облдуме

Зампреда комитета Курской областной думы по бюджету, налогам и экономическому развитию Максима Васильева уволили после «видеопривета» из Мексики, заявил губернатор Роман Старовойт.
Курский губернатор сообщил о сложении полномочий Васильевым в своем Telegram-канале. Увольнения депутата ранее требовал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Васильев оказался в эпицентре скандала в 2022 году, когда выложил видео, где он распивает коктейли на пляже в Мексике. Ролик сопровождался словами «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!». Турчак назвал поведение курского депутата верхом цинизма, а само видео посчитал неуместным. Васильев в итоге принес извинения, упомянув, что «шуточный ролик» записывался для личного архива.