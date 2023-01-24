Джонсон заявил о необходимости принять Украину в НАТО «для стабильности и мира»

Украинское государство следует принять в ряды Североатлантического альянса. Такую точку зрения высказал экс-глава британского кабмина Борис Джонсон.
Политик в материале для Mail отметил, что Запад много лет обещал Киеву принять его в состав военного блока, но был не способен это осуществить. Теперь же бездействие Европы привело к тому, что на украинской земле разразился конфликт, подчеркнул он.
«Ради ясности, стабильности и долгосрочного мира теперь ясно..., что Украина должна присоединиться», — написал экс-премьер.
Примечательно, что будучи руководителем Правительства Великобритании, Джонсон заявлял о невозможности включить Киев в НАТО в обозримом будущем.