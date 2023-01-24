Политолог Подлесный на пальцах объяснил причины масштабных увольнений в Киеве

Как стало известно, Зеленский освободил Кирилла Тимошенко от должности заместителя главы своего офиса, а также снял с постов ряд других госслужащих. Подлесный в ходе беседы с корреспондентом телеканала «360» предположил, что в первую очередь это связано с намерениями Вашингтона проверить, куда уходят американские деньги.