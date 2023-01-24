Политолог Подлесный на пальцах объяснил причины масштабных увольнений в Киеве

Существует несколько причин, по которым президент Украины Владимир Зеленский начал проводить масштабные кадровые перестановки в стране. Их озвучил руководитель АНО «Центр прикладной социологи и политологии» Геннадий Подлесный.
Как стало известно, Зеленский освободил Кирилла Тимошенко от должности заместителя главы своего офиса, а также снял с постов ряд других госслужащих. Подлесный в ходе беседы с корреспондентом телеканала «360» предположил, что в первую очередь это связано с намерениями Вашингтона проверить, куда уходят американские деньги.
«Второй аспект — усталость украинских граждан от однообразной повестки. Им нужна определенная встряска, нужны внутренние враги», — отметил эксперт.
Третья причина кроется в нынешних сторонниках Зеленского, которые оказались больше ему невыгодны. Теперь же политик хочет открыть «дорогу» другим платежеспособным личностям.
Ранее стало известно о намерениях Вашингтона предоставить Киеву танки Abrams до конца зимы.