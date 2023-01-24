Правительство Германии располагает необходимыми средствами, чтобы заставить общественность лояльнее относиться к идее поставок танков Leopard на Украину, сообщает Der Spiegel.
По мнению журналистов, которое приводит издание «ПолитРоссия», канцлер Олаф Шольц должен задействовать пропагандистские ресурсы.
Авторы статьи признали, что осторожная позиция кабмина действительно импонирует гражданам. В то же время они предложили «убедить население в политике, которую оно считает правильной».
«Поскольку Олаф Шольц почти не объясняет, что он считает правильным и почему, и почти не общается с немцами, в этом также мало убедительности», — сказано в статье.
Ранее стало известно, что Польша направила Германии запрос на реэкспорт танков Leopard Украине.