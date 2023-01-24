Евгений Пригожин назвал главную цель взятия Бахмута

Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что главной целью освобождения Бахмута является уничтожение украинской армии в окрестностях города и воспрепятствование любому наступлению противника на каждом участке фронта.
К бизнесмену обратились журналисты издания ИА «Реалист», напомнив, что он неоднократно высказывался о ситуации в Бахмуте. Они попросили озвучить реальную цель освобождения этого города. По словам предпринимателя, это необходимо для уничтожения позиций ВСУ в окрестностях Бахмута.
«Все свои боеспособные части ВСУ отправляют в Бахмут. А ЧВК "Вагнер" их уничтожает, открывая на остальных направлениях оперативные возможности», — приводит пресс-служба компании «Конкорд» слова Евгения Пригожина.
Ранее бизнесмен заявил, что знает под Бахмутом все перекрестки и ни разу не видел там никого, кроме бойцов ЧВК «Вагнер».