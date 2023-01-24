Евгений Пригожин назвал главную цель взятия Бахмута

К бизнесмену обратились журналисты издания ИА «Реалист», напомнив, что он неоднократно высказывался о ситуации в Бахмуте. Они попросили озвучить реальную цель освобождения этого города. По словам предпринимателя, это необходимо для уничтожения позиций ВСУ в окрестностях Бахмута.