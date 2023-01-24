Через границу по номеркам. Как депутат Москвичев напугал всех железным занавесом

Нововведения должны затронуть автомобили, принадлежащие российским и иностранным гражданам, а также лицам без гражданства. Если поправки примут, то пересечь границу можно будет в зарезервированные дату и время в соответствии с установленным порядком — его предстоит определить правительству. Меры коснутся как перевозчиков, так и частных лиц.