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Через границу по номеркам. Как депутат Москвичев напугал всех железным занавесом

Региональная политика
Через границу по номеркам. Как депутат Москвичев напугал всех железным занавесом

В Госдуме предложили резервировать даты для пересечения российской границы на автомобилях. Соответствующие поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России» внес глава комитета нижней палаты по транспорту Евгений Москвичев, передает РБК.

Нововведения должны затронуть автомобили, принадлежащие российским и иностранным гражданам, а также лицам без гражданства. Если поправки примут, то пересечь границу можно будет в зарезервированные дату и время в соответствии с установленным порядком — его предстоит определить правительству. Меры коснутся как перевозчиков, так и частных лиц.

В пояснительной записке говорится, что власти могут отказать в бронировании даты и времени в случае предоставления неполного пакета требуемых документов. При этом какие конкретно бумаги необходимо подготовить, чтобы встать в электронную очередь на пересечение границы, не уточняется.

«Это будет приложение, в которое войдет любой перевозчик и запишется на время, [предварительно] рассчитав, во сколько он подъедет, и все. Подъезд к пункту пропуска будет “зеленая улица”, полоса отдельная. И он [водитель] дальше в течение 20 минут пройдет границу и поедет дальше. И по 10–15 дней [не будет ждать]», — подчеркнул парламентарий.
Через границу по номеркам. Как депутат Москвичев напугал всех железным занавесом

Необходимость принятия закона Москвичев объяснил введением санкций и «значительными изменениями в логистических маршрутах для доставки товаров автотранспортом». Согласно тексту документа, предложения должны вступить в силу 1 марта 2023 года и могут применяться вплоть до 2024-го.

Публикация законопроекта вызвала широкий общественный резонанс: некоторые восприняли предложения депутата как сигнал к закрытию российских границ. Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов попытался успокоить взбудораженные умы. Он назвал инициативу «хорошей практикой» для распределения транспортных потоков.

«Предварительная запись обычно гарантирует получение услуги в определенное время и без длительного ожидания. К тому же нововведения рассчитаны в первую очередь на коммерческий сектор. Задача — облегчить прохождение границы большегрузам, что особенно актуально в случае транспортировки скоропортящихся товаров», — написал он в Telegram-канале, призвав «не плодить домыслы и социальное напряжение».
Через границу по номеркам. Как депутат Москвичев напугал всех железным занавесом

Позднее объясняться пришлось и самому Москвичеву — в беседе с РБК он уточнил, что его предложение якобы касается только грузовых автоперевозок, которыми занимаются на коммерческой основе. И парламентарии просто пытаются решить проблему с пробками по 10-15 километров.

«Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов, ничего. А у них есть семьи — жены, дети — поэтому устраняем эту проблему», — попробовал объяснить Москвичев причины внезапной заботы о дальнобойщиках.

В верхней палате парламента без энтузиазма восприняли идею депутата. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подчеркнул, что подобная инициатива требует «очень внимательного отношения», поскольку напрямую может затронуть конституционные права граждан.

Через границу по номеркам. Как депутат Москвичев напугал всех железным занавесом

После активного обсуждения в СМИ и Telegram-каналах одобренные комитетом Госдумы по транспорту поправки к законопроекту и вовсе исчезли из базы данных нижней палаты. На просьбу издания Daily Storm прокомментировать такой казус Москвичев ушел от ответа, а затем и вовсе перестал беседовать с журналистами, ссылаясь на пленарное заседание, пишет канал журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня».

«То есть формально, закон разработан для того, чтобы разгрузить очереди на погранпунктах. Но мы, конечно, везде ищем подвох и все понимаем. Теперь государство будет заранее знать и о том, кто собирается выехать из страны по земле», — предположила журналист.

Успокаивать общественность пришлось и пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Он заверил, что в Кремле возможные ограничения на выезд россиян за границу не обсуждаются, а по тексту поправки уже были даны все разъяснения самим автором инициативы — Москвичевым.

В конце сентября прошлого года после объявления в РФ частичной мобилизации на границах с Грузией и Казахстаном образовались километровые пробки: россиянам, принявшим решение уехать в соседние страны, приходилось ждать по несколько суток. 23 сентября на погранпункте «Верхний Ларс» зафиксировали рекордную для 2022-го очередь из автомобилей — 1,7 тысячи.

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