Через границу по номеркам. Как депутат Москвичев напугал всех железным занавесом

В Госдуме предложили резервировать даты для пересечения российской границы на автомобилях. Соответствующие поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России» внес глава комитета нижней палаты по транспорту Евгений Москвичев, передает РБК.
Нововведения должны затронуть автомобили, принадлежащие российским и иностранным гражданам, а также лицам без гражданства. Если поправки примут, то пересечь границу можно будет в зарезервированные дату и время в соответствии с установленным порядком — его предстоит определить правительству. Меры коснутся как перевозчиков, так и частных лиц.
В пояснительной записке говорится, что власти могут отказать в бронировании даты и времени в случае предоставления неполного пакета требуемых документов. При этом какие конкретно бумаги необходимо подготовить, чтобы встать в электронную очередь на пересечение границы, не уточняется.
«Это будет приложение, в которое войдет любой перевозчик и запишется на время, [предварительно] рассчитав, во сколько он подъедет, и все. Подъезд к пункту пропуска будет “зеленая улица”, полоса отдельная. И он [водитель] дальше в течение 20 минут пройдет границу и поедет дальше. И по 10–15 дней [не будет ждать]», — подчеркнул парламентарий.
Необходимость принятия закона Москвичев объяснил введением санкций и «значительными изменениями в логистических маршрутах для доставки товаров автотранспортом». Согласно тексту документа, предложения должны вступить в силу 1 марта 2023 года и могут применяться вплоть до 2024-го.
Публикация законопроекта вызвала широкий общественный резонанс: некоторые восприняли предложения депутата как сигнал к закрытию российских границ. Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов попытался успокоить взбудораженные умы. Он назвал инициативу «хорошей практикой» для распределения транспортных потоков.
«Предварительная запись обычно гарантирует получение услуги в определенное время и без длительного ожидания. К тому же нововведения рассчитаны в первую очередь на коммерческий сектор. Задача — облегчить прохождение границы большегрузам, что особенно актуально в случае транспортировки скоропортящихся товаров», — написал он в Telegram-канале, призвав «не плодить домыслы и социальное напряжение».
Позднее объясняться пришлось и самому Москвичеву — в беседе с РБК он уточнил, что его предложение якобы касается только грузовых автоперевозок, которыми занимаются на коммерческой основе. И парламентарии просто пытаются решить проблему с пробками по 10-15 километров.
«Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов, ничего. А у них есть семьи — жены, дети — поэтому устраняем эту проблему», — попробовал объяснить Москвичев причины внезапной заботы о дальнобойщиках.
В верхней палате парламента без энтузиазма восприняли идею депутата. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подчеркнул, что подобная инициатива требует «очень внимательного отношения», поскольку напрямую может затронуть конституционные права граждан.
После активного обсуждения в СМИ и Telegram-каналах одобренные комитетом Госдумы по транспорту поправки к законопроекту и вовсе исчезли из базы данных нижней палаты. На просьбу издания Daily Storm прокомментировать такой казус Москвичев ушел от ответа, а затем и вовсе перестал беседовать с журналистами, ссылаясь на пленарное заседание, пишет канал журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня».
«То есть формально, закон разработан для того, чтобы разгрузить очереди на погранпунктах. Но мы, конечно, везде ищем подвох и все понимаем. Теперь государство будет заранее знать и о том, кто собирается выехать из страны по земле», — предположила журналист.
Успокаивать общественность пришлось и пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Он заверил, что в Кремле возможные ограничения на выезд россиян за границу не обсуждаются, а по тексту поправки уже были даны все разъяснения самим автором инициативы — Москвичевым.
В конце сентября прошлого года после объявления в РФ частичной мобилизации на границах с Грузией и Казахстаном образовались километровые пробки: россиянам, принявшим решение уехать в соседние страны, приходилось ждать по несколько суток. 23 сентября на погранпункте «Верхний Ларс» зафиксировали рекордную для 2022-го очередь из автомобилей — 1,7 тысячи.