Лавров подметил одну неожиданную деталь в ходе пресс-конференции в Эсватини

Напомним, что 23 января российский дипломат прибыл с официальным визитом в эту страну. На следующий день у него состоялась совместная с главой МИД Эсватини Тхули Дладлой пресс-конференция. Авторы Telegram-канала «Пул Первого» рассказали, что в Африке существует традиция аплодировать после каждого ответа на мероприятии. Однако, как отметил глава МИД РФ, один из присутствующих нарушил это правило.