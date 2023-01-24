Госдума разрешила депутатам и сенаторам публиковать декларации в обезличенном формате

Российские парламентарии получили официальное разрешение на обнародование своих деклараций без публикации персональных данных. Об этом стало известно 24 января.
Соответствующая поправка была одобрена членами Государственной думы в ходе пленарной сессии. Теперь депутаты и сенаторы с 1 марта текущего года могут предоставлять сведения о доходах и расходах в обезличенном формате.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу, сказал, что условия проведения спецоперации на Украине хоть и внесли свои коррективы, но сути осталась прежней. Парламентарии, по его словам, будут и дальше публиковать свои декларации.