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Госдума разрешила депутатам и сенаторам публиковать декларации в обезличенном формате

Политика
Госдума разрешила депутатам и сенаторам публиковать декларации в обезличенном формате

Российские парламентарии получили официальное разрешение на обнародование своих деклараций без публикации персональных данных. Об этом стало известно 24 января.

Соответствующая поправка была одобрена членами Государственной думы в ходе пленарной сессии. Теперь депутаты и сенаторы с 1 марта текущего года могут предоставлять сведения о доходах и расходах в обезличенном формате.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу, сказал, что условия проведения спецоперации на Украине хоть и внесли свои коррективы, но сути осталась прежней. Парламентарии, по его словам, будут и дальше публиковать свои декларации.

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