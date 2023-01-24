Госдума разрешила депутатам и сенаторам публиковать декларации в обезличенном формате

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу, сказал, что условия проведения спецоперации на Украине хоть и внесли свои коррективы, но сути осталась прежней. Парламентарии, по его словам, будут и дальше публиковать свои декларации.