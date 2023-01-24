Вертолет с руководством МВД Украины потерпел крушение в Броварах из-за ошибки пилота

Причиной крушения вертолета с руководством МВД Украины в Киевской области стала ошибка пилота. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на правоохранителей. Предварительная экспертиза показала, что в условиях плохой видимости капитан воздушного судна летел слишком низко и не заметил дом.
Жертвами авиакатастрофы стали 14 человек, включая одного ребенка. Еще 25 человек получили травмы, среди них есть 11 несовершеннолетних.
На борту рухнувшего в Броварах вертолета находились глава МВД Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, они погибли.