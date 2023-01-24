Минобороны РФ отчиталось о новых достижениях российской армии в ходе СВО

Отмечается, что российские войска уничтожили более 40 бойцов ВСУ за сутки на Купянском направлении. На Краснолиманском направлении украинская армия потеряла около 30 человек личного состава и одну гаубицу М777. Подчеркивается, что еще более 75 солдат противника были ликвидированы на Донецком и Запорожском направлениях.