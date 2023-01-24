Минобороны РФ отчиталось о новых достижениях российской армии в ходе СВО

Военное ведомство РФ опубликовало свежую сводку, в которой доложило о новых успехах российской армии в ходе спецоперации на Украине.
Отмечается, что российские войска уничтожили более 40 бойцов ВСУ за сутки на Купянском направлении. На Краснолиманском направлении украинская армия потеряла около 30 человек личного состава и одну гаубицу М777. Подчеркивается, что еще более 75 солдат противника были ликвидированы на Донецком и Запорожском направлениях.
Кроме того, за минувшие 24 часа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять БПЛА украинской армии. На Херсонском направлении была выведена из строя радиолокационная станция AN/ТPQ-50 американского производства. Авиация ВКС РФ также уничтожила установку ЗРК «Бук-М1» в Харьковской области.