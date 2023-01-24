Бойцам СВО предоставят бесплатную юридическую помощь в Забайкалье

С 1 марта в Забайкалье начнет работать бюро, в котором гражданам вышеназванной категории будут оказывать бесплатную юридическую помощь, добавил политик. В состав этого бюро уже вошли два юриста и водитель, они будут осуществлять свою деятельность в Чите и в районах Забайкалья. Мобилизованные жители региона в данный момент могут получить юридическую консультацию у членов «Палаты адвокатов» Забайкальского края, которые принимают в отделениях МФЦ, сообщил депутат.