Бойцам СВО предоставят бесплатную юридическую помощь в Забайкалье

Участники СВО, мобилизованные граждане и члены их семей в Забайкальском крае получат бесплатную помощь юриста в специализированном бюро. Об этом заявили на заседании комитета по госполитике и местному самоуправлению регионального ЗС.
Как пишет сетевое издание ZabNews, помощь юриста требуется гражданам для разъяснения прав военнослужащих и участников спецоперации, мобилизованных, а также их семей, заметил председатель комитета по государственной политике Сокто Мажиев.
С 1 марта в Забайкалье начнет работать бюро, в котором гражданам вышеназванной категории будут оказывать бесплатную юридическую помощь, добавил политик. В состав этого бюро уже вошли два юриста и водитель, они будут осуществлять свою деятельность в Чите и в районах Забайкалья. Мобилизованные жители региона в данный момент могут получить юридическую консультацию у членов «Палаты адвокатов» Забайкальского края, которые принимают в отделениях МФЦ, сообщил депутат.