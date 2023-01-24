Политолог Светов: Эрдоган будет вынужден согласиться на членство Швеции в НАТО

В ходе разговора с журналистом телеканала «360» эксперт подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки заставят Анкару изменить свое решение по поводу членства Стокгольма в НАТО. Белому дому это крайне важно, добавил он. В таком случае северная сторона Альянса, границы которой примыкают к России, будет укреплена именно при помощи Хельсинки и Стокгольма, резюмировал политолог.